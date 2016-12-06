Путин удивился «идиотскому» решению Литвы в отношении судей КС

Президент России Владимир Путин 6 декабря провел встречу с судьями Конституционного суда в рамках IX Всероссийского съезда судей. В ходе беседы глава государства резко осудил отказ властей Литвы допустить представителей КС РФ на Всемирную конференцию судов. Путин назвал вынесенное решение «идиотским».

«Извините, что собственно послужило поводом для такого идиотского решения?» — приводит вопрос президента «РИА Новости».

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин ответил, что причиной стало решение о присоединении Крыма к России. По мнению Литвы, оно нарушает территориальную целостность Украины, отметил глава КС.

«У меня уже было грешным делом вам сказать: давайте мы попросим эту конференцию провести у нас. Мы же никому не будем запрещать, чтобы к нам приезжали. Удивительные вещи порой творятся», — рассказал Зорькин.

Во время встречи с судьями глава государства назвал взаимную ответственность государства и общества одной из основ патриотизма.

«Патриотизм вырастает не только из любви к Родине, но и из уважения государства к личности, к достоинству человека и заботы граждан о своей стране. Эти ценности четко и аргументировано отстаивает и Конституционный суд», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что именно Конституция обеспечивает равенство всех граждан перед законом. Путин подчеркнул огромное значение решений Конституционного суда в вопросе обеспечения прав человека в России. По словам президента, он сам порой обращается к Зорькину, чтобы посоветоваться относительно соответствия своих решений принципам Конституции.