Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Прожиточный минимум по итогам III квартала 2016 года был установлен в размере 9889 рублей — соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства РФ 5 декабря. Таким образом, прожиточный минимум был снижен на 67 рублей по сравнению с аналогичным показателем по итогам II квартала 2016 года.



Однако в целом с 2000 года прожиточный минимум в стране вырос почти в восемь раз — с 1210 рублей до 9866 рублей, а минимальный размер оплаты труда увеличился в 89 раз — если в 2000 году он составлял 84 рубля, то теперь — 7,5 тыс. рублей. Кроме того, в 16 раз вырос и показатель средней оплаты труда — с 2223 рублей до 35,5 тыс. рублей. Как менялись эти показатели на протяжении последних 16 лет — в новой инфографике «Известий».



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