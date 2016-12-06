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Фестиваль, посвященный инвалидам, пройдет в Москве

Организаторы назовут лучшие теле-, радио- и интернет-работы о проблемах людей с ограниченными возможностями

Фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов «Интеграция» пройдет 7 декабря в Москве. Организаторы назовут лучшие работы в медиа, посвященные формированию доступной среды для маломобильных категорий граждан и разрушению стереотипов непонимания и обособленности инвалидов и общества.

На конкурс представлено около 200 работ в области телевидения, радио и интернета из регионов России, а также из Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Сербии, Таджикистана и других стран.

Фестиваль откроет генеральный директор «Общественного телевидения России» Анатолий Лысенко, являющийся президентом Международной академии телевидения и радио — одного из организаторов мероприятия.

«Интеграция» проводится ежегодно с 2007 года. С 2011-го по просьбам самих участников фестиваль стал международным. Он проходит в декабре, когда отмечается Международный день инвалидов, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Фестиваль, посвященный инвалидам, пройдет в Москве

Организаторы назовут лучшие теле-, радио- и интернет-работы о проблемах людей с ограниченными возможностями

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