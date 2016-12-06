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Внутрисетевой роуминг не подорожает в 2017 году

Ведущие сотовые операторы не будут повышать цены

Российские операторы связи в следующем году не будут повышать цены на роуминг. В связи с этим Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от проведения проверочных мероприятий в виду отсутствия оснований для оных. Об этом заявил замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

В ФАС отметили, что на данном «рынке все благополучно», поэтому миры антимонопольного воздействия применяться не будут.

Ранее МТС заявляли о планах повысить тарифы на роуминг с 9 декабря, однако компания 5 декабря не предоставила в ФАС соответствующее обоснование и заявила об отказе от увеличения тарифа, сообщает RNS. Другие компании о планах по повышению тарифов не заявляли, тем не менее операторы получили от ФАС запросы в предупредительном порядке.

Ранее ФАС сообщила о намерении проверить МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Tele2. Связано это было с заявлениями сотовых операторов о повышении роуминговых тарифов, сообщает телеканал «360».

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Внутрисетевой роуминг не подорожает в 2017 году

Ведущие сотовые операторы не будут повышать цены

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