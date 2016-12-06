Моряки Тихоокеанского флота провели футбольный матч в Таиланде

Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели товарищеский футбольный матч в Таиланде. В королевство противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» зашли для отдыха и пополнения запасов провизии.



Во время остановки в порту Саттахип российские моряки смогли отдохнуть и сыграть в футбол со служащими военно-морских сил Таиланда.



В тайском порту отряд ТОФа встретился с представителями командования ВМС Таиланда и администрацией города, сообщает РИА PrimaMedia.



Отряд российских кораблей вышли из главной базы Тихоокеанского флота во Владивостоке в середине октября. Они выполняли боевые задачи в Тихом и Индийском океанах. Суда также участвовали в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016» во время захода в индонезийский порт Танджунгприок.