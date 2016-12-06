Моряки Тихоокеанского флота провели футбольный матч в Таиланде

Экипажи корабля «Адмирал Трибуц» и танкера «Борис Бутома» завершили стоянку в порту Саттахип после учений
Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели товарищеский футбольный матч в Таиланде. В королевство противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» зашли для отдыха и пополнения запасов провизии.
Во время остановки в порту Саттахип российские моряки смогли отдохнуть и сыграть в футбол со служащими военно-морских сил Таиланда.
В тайском порту отряд ТОФа встретился с представителями командования ВМС Таиланда и администрацией города, сообщает РИА PrimaMedia.
Отряд российских кораблей вышли из главной базы Тихоокеанского флота во Владивостоке в середине октября. Они выполняли боевые задачи в Тихом и Индийском океанах. Суда также участвовали в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016» во время захода в индонезийский порт Танджунгприок.