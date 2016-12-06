Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Моряки Тихоокеанского флота провели футбольный матч в Таиланде

Экипажи корабля «Адмирал Трибуц» и танкера «Борис Бутома» завершили стоянку в порту Саттахип после учений

Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели товарищеский футбольный матч в Таиланде. В королевство противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» зашли для отдыха и пополнения запасов провизии.

Во время остановки в порту Саттахип российские моряки смогли отдохнуть и сыграть в футбол со служащими военно-морских сил Таиланда.

В тайском порту отряд ТОФа встретился с представителями командования ВМС Таиланда и администрацией города, сообщает РИА PrimaMedia.

Отряд российских кораблей вышли из главной базы Тихоокеанского флота во Владивостоке в середине октября. Они выполняли боевые задачи в Тихом и Индийском океанах. Суда также участвовали в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016» во время захода в индонезийский порт Танджунгприок.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Моряки Тихоокеанского флота провели футбольный матч в Таиланде

Экипажи корабля «Адмирал Трибуц» и танкера «Борис Бутома» завершили стоянку в порту Саттахип после учений

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке