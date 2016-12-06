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Владимира Путина просят сохранить иркутский ипподром

Общественники Приангарья направили четыре обращения в приемную президента РФ

В Приангарье общественники просят президента Владимира Путина сохранить иркутский ипподром. Активисты направили четыре письма в приемную главы государства.

Обращения подписали около 100 спортсменов и любителей конного дела, а также более 50 коневладельцев и заводчиков. В настоящее время единственный на территории региона ипподром находится в процедуре банкротства. Акции предприятия выставлены на продажу. Торги назначены на 23 декабря. По мнению общественников, цена акций занижена.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, городские власти выразили готовность поддержать ипподром и заявили о намерениях развивать конный спорт в регионе. Если приватизация госпредприятия неизбежна, то общественники просят передать его в муниципальную собственность.

Сообщается, что в 2016 году ипподрому исполнилось 116 лет.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Владимира Путина просят сохранить иркутский ипподром

Общественники Приангарья направили четыре обращения в приемную президента РФ

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