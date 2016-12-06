Выбрана пятерка регионов, жители которых считают себя счастливыми

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил топ-5 регионов, в которых живут счастливые люди. У жителей спрашивали, счастливы ли они, несмотря на внешние факторы и личные трудности.

Как сообщает ИА «Башинформ», Башкирия в этот список не попала. Зато там оказались Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан и Новосибирская область.

На вопрос «Счастливы ли вы?» в этом году положительный ответ дали 81% респондентов.



Социологи отмечают, что уровень счастья россиян не опускается ниже 80% уже в течение двух лет.

По результатам опроса, счастье россиянам приносят семья и дети (по 20% проголосовавших), хорошая работа (14%) и здоровье (13%). Несчастными делают материальные трудности, низкие зарплаты и безработица.