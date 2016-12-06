Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Выбрана пятерка регионов, жители которых считают себя счастливыми

В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан и Новосибирская область

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил топ-5 регионов, в которых живут счастливые люди. У жителей спрашивали, счастливы ли они, несмотря на внешние факторы и личные трудности.

Как сообщает ИА «Башинформ», Башкирия в этот список не попала. Зато там оказались Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан и Новосибирская область.

На вопрос «Счастливы ли вы?» в этом году положительный ответ дали 81% респондентов.

Социологи отмечают, что уровень счастья россиян не опускается ниже 80% уже в течение двух лет.

По результатам опроса, счастье россиянам приносят семья и дети (по 20% проголосовавших), хорошая работа (14%) и здоровье (13%). Несчастными делают материальные трудности, низкие зарплаты и безработица.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Выбрана пятерка регионов, жители которых считают себя счастливыми

В топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан и Новосибирская область

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке