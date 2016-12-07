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Много тратить, чтобы устоять на месте

Экономике требуется 3,5–3,9 трлн рублей на поддержание основных фондов, износ которых превысил 50%

Фото: РИА НОВОСТИ/Григорий Сысоев

Поддержание имеющегося уровня производственных мощностей обходится экономике в 3,5–3,9 трлн рублей в год. Такую оценку специально для «Известий» сделали в НИУ ВШЭ (Научно-исследовательский университет Высшей школы экономики) в связи с недавней публикацией Счетной палаты о том, что износ основных фондов в стране впервые превысил 50%. Выход показателя за эти пределы недопустим, поэтому государство и компании прикладывают максимум усилий для его удержания. В Минэкономразвития «Известиям» подтвердили корректность расчетов ВШЭ. Существенное снижение уровня износа будет стоить триллионы, которых еще нет ни в дефицитном бюджете, ни у бизнеса, в ожидании стабилизации экономики не решающегося на значительные вложения в производственные мощности.

Учитывая, что среднегодовая стоимость основных фондов составляет порядка 180 трлн рублей, оценка НИУ ВШЭ (3,5–3,9 трлн рублей) является корректной, подтвердили «Известиям» экспертную оценку в Минэкономразвития.

Изношенность основных фондов давно стала предметом озабоченности Счетной палаты. Недавно она опубликовала данные, что степень их износа в целом по экономике впервые превысила 50-процентную отметку и составила 50,5%. Этот тревожный показатель вырос практически по всем видам экономической деятельности, достигнув рекордных 56,3% в добыче полезных ископаемых, 57,9% — в рыболовстве, 53,5% — в строительстве, 53% — в образовании и 59,1% — в транспорте и связи. На физически и морально устаревшем оборудовании практически невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию и продвигать ее на международных рынках, предупреждает Счетная палата.

Официальный представитель Минэкономразвития подчеркивает, что в отраслях, в которых в последние годы наблюдается отрицательная динамика инвестиций, проблема обновления фондов действительно имеется. Впрочем, пока она не приобрела характер «существенной», ведь инвестиции в основной капитал за три последние года составляли порядка 10 трлн рублей.

— Интервал между 3,5–3,9 трлн рублей — это стоимость удержания ситуации с основными фондами. Разброс в цифрах зависит от того, за счет какого оборудования происходит модернизация — импортного или отечественного. Соответственно, за счет импорта это сделать дороже. Многие предприятия, особенно крупные и финансово обеспеченные, поддерживают свои фонды за счет именно импортного оборудования, — рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Отечественное оборудование при этом не всегда позволяет сэкономить, поскольку на него традиционно выше эксплуатационные издержки, отметил он.

— У нас сейчас очень высокий износ основных фондов в промышленности, особенно в добывающей. В обработке — пока еще ниже 50%. На таких основных фондах сложно поднять производительность труда. Не из-за того, что рабочие у нас хуже работают, чем в Европе, а именно из-за износа, — пояснил Георгий Остапкович.

В этой ситуации бессмысленно ставить вопрос о повышении производительности труда до модернизации основных фондов, предупреждает он.

При этом процесс обновления идет медленно. По данным Счетной палаты, коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах) снизился и составил в 2015 году 3,9% (годом ранее — 4,3%). Коэффициент выбытия основных фондов уже шесть лет подряд (2010–2015 годы) сохраняется на низком уровне — 0,7–0,8%.

Но бизнес пока, увы, осторожно относится к обновлению мощностей, констатирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он видит причину в недостаточной доступности кредитов. Кроме того, скептический настрой предпринимателей поддерживает также понимание отложенного эффекта таких мер.

— Фактически, даже в случае улучшения экономических условий и снижения ключевой ставки, позитивный эффект будет заметен только спустя несколько лет, поскольку основной поток доходов будет расходоваться для поддержания текущей деятельности, а не для увеличения масштабов бизнеса, — отметил он.

Получается, что экономике нужно очень быстро бежать, чтобы просто стоять на месте, делает вывод Георгий Остапкович. При этом он не согласен, что ситуация представляет собой замкнутый круг — когда экономический рост требует обновления фондов, а бизнес не обновляет фонды без уверенности в экономическом росте. По его мнению, получить рост ВВП можно и при удержании нынешнего уровня износа фондов — мотивировав бизнес поверить в реформы.

Возможность роста при имеющемся уровне износа следует из октябрьских данных по промпроизводству. Вопреки опасениям экспертов в октябре ожидания производителей промышленной продукции вышли на максимум с конца 2014 года. «Промышленность определенно демонстрирует осторожный оптимизм относительно перспектив завершения текущего кризиса», — отмечается в последнем мониторинге РАНХиГС, ВАВТ (Всероссийская академия внешней торговли) и Института Гайдара.

Кроме того, Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ уверен, что сейчас настало время сосредоточиться даже не столько на мощностях производства, сколько на человеческом капитале.

— В мире каждый день создаются инновации. Как правильно сказал президент, весь мир входит в эру цифровых технологий. Сейчас мы отстаем на 25 лет от передовых стран, а если будем медлить, то будем отставать навсегда. Нам нужны свои Гейтсы и Джобсы, — уверен эксперт.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Много тратить, чтобы устоять на месте

Много тратить, чтобы устоять на местеЭкономике требуется 3,5–3,9 трлн рублей на поддержание основных фондов, износ которых превысил 50%

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