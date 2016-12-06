Крымские музеи в 2017 году станут бесплатными для детей до 16 лет

Посещение всех музеев Крыма станет бесплатным для детей до 16 лет с 2017 года, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

По данным ИА «Крыминформ», с 1 января 2017 года все дети до 16 лет независимо от гражданства смогут посещать музеи республики бесплатно. Ранее такая возможность предоставлялась только детям до 7 лет. Однако в сообщении ведомства подчеркнули, что экскурсии для детей данного возраста будут проводиться на платной основе.

Реализация инициативы позволит оказать дополнительную социальную поддержку определенным группам граждан, а также будет способствовать приобщению подрастающего поколения к культурным ценностям и популяризации историко-культурного наследия Крыма, добавили в минкультуры региона.