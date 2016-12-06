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Воронежского вице-губернатора заподозрили в краже бетонных плит

Впрочем, статус Геннадия Макина в этом деле следственные органы пока не уточняют

Вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин может быть причастен к делу о крупном хищении списанных бетонных плит аэродрома «Балтимор».

Как напоминает ИА «Абирег», в 2013 году вице-губернатор обратился в Минобороны с просьбой отдать часть бывших в употреблении бетонных плит аэродрома  Новоусманскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Однако в итоге плиты оказались у бизнесмена Сергея Синюгина.

Следствие видит в ситуации присвоение и растрату. Ущерб оценивается в 4,2 млн рублей. Какой статус в данный момент у Макина, пока неизвестно. Сам вице-губернатор отказался комментировать эту историю агентству, посоветовав за всеми подробностями обращаться в правоохранительные органы. Там же давать оценку случившемуся не стали.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Воронежского вице-губернатора заподозрили в краже бетонных плит

Впрочем, статус Геннадия Макина в этом деле следственные органы пока не уточняют

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