Воронежского вице-губернатора заподозрили в краже бетонных плит

Вице-губернатор Воронежской области Геннадий Макин может быть причастен к делу о крупном хищении списанных бетонных плит аэродрома «Балтимор».

Как напоминает ИА «Абирег», в 2013 году вице-губернатор обратился в Минобороны с просьбой отдать часть бывших в употреблении бетонных плит аэродрома Новоусманскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Однако в итоге плиты оказались у бизнесмена Сергея Синюгина.



Следствие видит в ситуации присвоение и растрату. Ущерб оценивается в 4,2 млн рублей. Какой статус в данный момент у Макина, пока неизвестно. Сам вице-губернатор отказался комментировать эту историю агентству, посоветовав за всеми подробностями обращаться в правоохранительные органы. Там же давать оценку случившемуся не стали.