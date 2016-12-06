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Экологичные мусорные полигоны появятся в Подмосковье к 2019 году

В планах — строительство пяти современных полигонов, а также модернизация шести уже существующих

В Подмосковье к 2019 году построят пять новых экологичных мусорных полигонов, а также модернизируют 6 уже существующих. Об этом заявили в пресс-службе главы Минэкологии.

Таким образом, планируется ликвидация 39 опасных полигонов и организация 11 современных высокотехнологичных комплексов по утилизации отходов, включая мусоросортировку фракций и вторичную переработку, отметил Александр Коган.

К настоящему времени в регионе 19 из 39 мусорных полигонов уже закрыты. Скоро закроют еще несколько, включая «Кулаковский», находящийся в Чеховском районе.

Несколько полигонов будут рекультивированы: это полигон «Электросталь», «Быково» в Павлово-Посадском районе, а также «Каширский».

Глава ведомства также отметил, что полный отказ от захоронения отходов в ближайшие годы невозможен, сообщает телеканал «360».

В целях улучшения экологической ситуации в Подмосковье откроют заводы по термическому обезвреживанию твердых отходов.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Экологичные мусорные полигоны появятся в Подмосковье к 2019 году

В планах — строительство пяти современных полигонов, а также модернизация шести уже существующих

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