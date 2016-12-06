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Саранская чиновница заплатит государству за покупку дорогой иномарки

Цена автомобиля, который женщина записала на мужа, превышала доход семьи за три года

В Саранске заместитель начальника отдела камеральных проверок территориальной инспекции ФНС не смогла доказать в суде, что ее супруг приобрел машину Kia Quoris KH на законные доходы семьи. Прокурор обязал чиновницу вернуть в бюджет 1,7 млн рублей.

Покупка автомобиля стоимостью 2,98 млн рублей произошла в 2015 году. Эта сумма превышает совокупный доход чиновницы и ее мужа за три последних года, сообщает ИА «Сусанин». В ходе проверки женщине не удалось подтвердить законность происхождения доходов, на которые была куплена дорогая иномарка.

Руководствуясь Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» прокурор Октябрьского района Саранска потребовал в суде изъять автомобиль в доход государства. Однако потом стало известно, что Kia уже продана третьему лицу за 1,7 млн рублей.

Суд признал покупку иномарки не соответствующей семейным доходам и обязал чиновницу вернуть в бюджет Российской Федерации все деньги, полученные от продажи машины.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Саранская чиновница заплатит государству за покупку дорогой иномарки

Цена автомобиля, который женщина записала на мужа, превышала доход семьи за три года

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