Саакашвили намерен добиться импичмента Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил о намерении провести полную смену политического класса республики и добиться импичмента действующего президента Петра Порошенко.

Экс-чиновник сообщил в интервью Deutsche Welle, что он уверен в победе своей партии «Движение новых сил» на досрочных выборах в Верховную раду.

«Я хочу полностью поменять правила политической игры. Я хочу полностью поменять политический класс и хочу быть частью этого процесса», — заявил Михаил Саакашвили.

Он также подчеркнул необходимость проведения досрочных парламентских выборов на Украине. «Если у нас не будет досрочных выборов, если еще более двух лет будет эта рада, — мы рискуем здесь получить хаос», — считает экс-губернатор.

Кроме того, при победе «Движения новых сил», как утверждает Михаил Саакашвили, политическая организация сможет «проводить любые законы». «Мы сможем преодолевать президентское вето. И мы сможем объявить импичмент», — подчеркнул бывший глава Одесской области.