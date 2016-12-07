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Госдуму возьмут на контроль

Общественная палата инициирует мониторинг деятельности депутатов, однако эта попытка может не увенчаться успехом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Общественная палата намерена взять под контроль деятельность депутатов Госдумы. Главным критерием эффективности их работы должна служить реальная помощь гражданам и количество решенных проблем. Такое предложение содержится в ежегодном докладе о состоянии гражданского общества (есть в распоряжении «Известий»), который ОП представит президенту в конце декабря. Эксперты отмечают спорность идеи, отмечая, что контролировать легитимно избранных депутатов  должны избиратели, а не ОП.

В России слабо развит общественный контроль за деятельностью законодательных органов власти, а граждане почти не получают информацию о работе избранного ими депутата или партии, следует из доклада ОП РФ. Общественники отмечают, что депутаты всё чаще игнорируют исполнение своих обязанностей: не отстаивают интересы избирателей, месяцами не появляются в Думе, нередко не посещают регионы.

— Одна из задач гражданского общества — учитывать активность депутатов, главным критерием эффективности их работы должна служить реальная помощь гражданам и количество решенных проблем. Мы будем участвовать в мониторинге деятельности депутатов и видим главную задачу в повышении ее открытости. Самим депутатам проще сделать «счетчики» своих обещаний и вести «обратный отсчет» выполненных предвыборных обещаний избирателям, — рассказал «Известиям» секретарь ОП, сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

Контроль решили начать с регионов. Так, в рамках проекта «Медиапраймериз» в Краснодарском крае деятельность депутатов уже оценивается по их активности в СМИ.

Государство, полагают в ОП, должно предоставить гражданскому обществу новые площадки для выстраивания диалога с властью. Сейчас граждане могут взаимодействовать с чиновниками через электронные сервисы жалоб и предложений, постепенно таких площадок должно становиться больше.

«Коммуникационные каналы разнообразны, поэтому «спрятать шило в мешке» всё сложнее. Задача системы площадок гражданского диалога в том, чтобы проблемы граждан не оставались без внимания, а государственные органы реагировали на них максимально оперативно и системно, на уровне муниципальных и региональных властей», — говорится в докладе.

— Ежегодные форумы «Сообщество» стали площадкой для активных граждан и НКО. К ним за два года присоединилось уже более 25 тыс. человек, — напомнил Александр Бречалов. — У них даже риторика иная — говорят не «эта страна», а «наша страна, наш город, наш двор». Это чувствует и видит президент. Он второй год посещает итоговый форум в День народного единства. Повестка «третьего сектора» находит отражение и в ежегодных посланиях главы государства. Также есть форумы ОНФ, где Владимир Путин общается с активистами, показывает глубокую погруженность в вопросы граждан, — отметил он.

Необходимость в «обратной связи», по мнению Александра Бречалова, испытывают прежде всего регионы. Если на федеральном уровне граждане еще находят каналы для связи с властями, то в провинции такие площадки нужно качественно развивать, в том числе на базе региональных общественных палат. Также Бречалов напомнил, что в этом году ОП запустила проект «Час с министром».

— Это ответ на запрос граждан. Учитывая количество обращений, которые приходят на мое имя и в Общественную палату в целом — а это больше 30 тыс. обращений в 2016 году, — мы понимаем, что людям важно прямое общение. Не виртуальное, не в виде тонны бумажных отписок или речей с экранов телевизоров, а общение — глаза в глаза. Уже пять министров в онлайн-формате ответили на вопросы представителей общественности и региональных общественных палат, — сказал Александр Бречалов.

Эксперты по-разному оценили инициативу Общественной палаты.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что Госдума как представительный и законодательный орган власти не нуждается в каком бы то ни было мониторинге и контроле.

— Когда Общественная палата контролирует общественные органы — это еще как-то можно понять, но контроль за Госдумой, представляющей волю избирателей, — идея странная. Депутаты избраны народом, и в этом смысле их легитимность сомнению не подлежит. Возможно, палата хочет поднять таким образом свою роль, привлечь внимание к себе, — предположил политолог.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, Госдума возвращает себе субъектность, ее роль растет.

— Видимо, Общественная палата это чувствует и пытается взять ситуацию под свой контроль. Попытка обречена на провал. В ней нет логики. С какой стати непонятно кто будет контролировать работу легитимного парламента, избранного населением страны? — сказал Аббас Галлямов.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский высказал противоположную точку зрения.

— Замысел правильный. Нужен оценщик не внутри нижней палаты, но при этом связанный с общественностью. ОП — оптимальная, адекватная структура, которая может взять на себя эту важную нишу. А запрос на повышение работы нового депутатского корпуса есть, — отметил он.

— Общественная палата изначально создавалась как структура, которая должна работать в связке с парламентом, которая может давать экспертизу законопроектов, проводить слушания, выдвигать свои предложения, — напомнил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. — Связка нормальная, если будет носить персонализованный характер.  

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что такая инициатива может увеличить конфликтность внутри системы по линии парламента и Общественной палаты, однако прежде чем делать выводы, необходимо дождаться ее реализации.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Госдуму возьмут на контроль

Госдуму возьмут на контрольОбщественная палата инициирует мониторинг деятельности депутатов, однако эта попытка может не увенчаться успехом

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