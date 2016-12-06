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Власти РФ оценят эффективность бывшего менеджмента «Башнефти»

Работе предыдущего руководства компании будет дана правовая оценка

Эффективность прошлого руководства компании «Башнефть» вызывает вопросы, в ближайшее время ей будет дана оценка, в том числе правовая, заявил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Те доклады, которые сегодня идут, и та информация, которой мы сегодня владеем, показывают, что очень большие вопросы есть к эффективности работы предыдущего менеджмента», — сказал он.

Вместе с тем Бабич выразил уверенность, что «Башнефть» будет развиваться.

«Роснефть» приобрела «Башнефть», чтобы развивать этот актив», — цитирует полпреда «РИА Новости».

По его словам, все социальные обязательства, которые «Башнефть» несла ранее, сохраняются.

Напомним, «Роснефть» в октябре закрыла сделку по покупке 50,0755% акций «Башнефти» у государства за 329,7 млрд рублей. Председателем правления «Башнефти» сроком на пять лет был назначен вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. Помимо этого, совет директоров компании избрал новый состав правления, в который вошли семь топ-менеджеров «Роснефти», включая Шишкина.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Власти РФ оценят эффективность бывшего менеджмента «Башнефти»

Работе предыдущего руководства компании будет дана правовая оценка

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