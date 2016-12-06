Юзефович получил премию «Большая книга» за роман «Зимняя дорога»

В Москве завершилась торжественная церемония 11-й российской национальной литературной премии «Большая книга». Победителем и, соответственно, обладателем первой премии стал роман «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича. Вторую премию получил Евгений Водолазкин за роман «Авиатор». Замыкает тройку победителей Людмила Улицкая и ее «Лестница Якова».



— Это самая неожиданная премия, которую я получила в жизни. Я благодарна, растеряна и очень счастлива! — сказала со сцены Людмила Улицкая.



В шорт-лист премии вошли книги 11 авторов: «Крепость» Петра Алешковского, «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Автохтоны» Марии Галиной, «Песни драконов» Владимира Динца, «Ненастье» Алексея Иванова, «Справа налево» Александра Иличевского, «Завидное чувство Веры Стениной» Анны Матвеевой, «Рассказы о животных» Сергея Солоуха, «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, «Травля» Саши Филипенко, «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича.



Всего на соискание премии сезона-2015/16 претендовали 252 автора книг и рукописей из многих регионов России. Ближнее и дальнее зарубежье представляли номинанты из 12 стран.



Напомним, лауреатами премии в прошлом году стали Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза». Вторую премию получил Валерий Залотуха за роман «Свечка», обладателем третьей премии стал Роман Сенчин за роман «Зона затопления».

Российская национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». На соискание премии принимаются произведения всех прозаических жанров, включая мемуары, жизнеописания и другую документальную прозу. Призовой фонд за первую премию в 2016 году составил 3 млн рублей, за вторую — 1,5 млн рублей, за третью — 1 млн рублей.