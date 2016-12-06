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В Хакасии МЧС проверяет объекты экономики после падения метеорита

Очевидцы происшествия сняли пролетающее над городом тело на видео

Фото: TASS/Zuma/Gene Blevins

В Республике Хакасия сотрудники МЧС проверяют объекты экономики в регионе после информации о сгоревшем в плотных слоях атмосферы метеорите. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

Летящий светящийся объект был заметен в 18.50 в небе над южными районами республики. «Светящийся объект (предположительно метеорит) сгорел в плотных слоях атмосферы, что сопровождалось яркой вспышкой и характерным звуком», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства. Предполагается, что объект сгорел над Саяногорском.

По словам очевидцев, они заметили яркую вспышку в небе и услышали характерный звук, напоминающий грохот.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео происшествия, снятое очевидцами.

В республике организована проверка объектов экономики, сообщили спасатели.

В МЧС сообщили также, что налажено взаимодействие с дежурным центра информационного пункта Госкорпорации «Роскосмос».

«Запуск космических судов не осуществлялся, падения космических судов нет», — говорится в сообщении.

Разрушений в результате инцидента не зафиксировано, пишут Дни.Ру.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Хакасии МЧС проверяет объекты экономики после падения метеорита

В Хакасии МЧС проверяет объекты экономики после падения метеоритаОчевидцы происшествия сняли пролетающее над городом тело на видео

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