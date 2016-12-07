К борьбе с терроризмом присоединятся горничные

Минтруд РФ и эксперты индустрии гостеприимства разработали проект профессионального стандарта для горничных. В соответствии с документом люди, занимающиеся уборкой номеров, должны уметь оказывать первую помощь в случае аллергии на моющее средство и знать, как правильно использовать уборочный инвентарь. Но помимо этого, среди требований к необходимым знаниям горничных указаны правила антитеррористической безопасности.

Вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов рассказал, что отели — это «сладкая цель» для террористов, потому что они являются местами массового скопления людей, в них много иностранцев, а значит, в случае захвата заложников об этом узнает весь мир. Однако персонал гостиниц не в состоянии противостоять террористической угрозе.

— Я не допускаю мысли, что горничные или гостиничные менеджеры могут ориентироваться в антитеррористической безопасности. Если мы хотим этого добиться, то должны как минимум полгода обучать их. И не факт, что это обучение будет эффективно для всех из них, — сказал Алексей Филатов.

Он напомнил, что сейчас отели должны получать паспорта безопасности. В них содержатся сведения о соответствии гостиницы требованиям антитеррористической защищенности общественных мест. Ответственность за обеспечение безопасности лежит на собственнике объекта туризма.

— Паспорт безопасности — это просто бумага. Бороться с терроризмом нужно за счет расширения агентурных сетей, но никак не за счет бизнесменов, — сказал Алексей Филатов.

Один из разработчиков профстандарта — генеральный директор ООО «Премьер-Дил» Марианна Королева отметила, что обеспечение подготовки должностных лиц и персонала отелей к действиям по выявлению и пресечению попыток совершения терактов — одно из условий получения паспорта безопасности. Этот документ согласуется с МВД, МЧС и ФСБ. Все гостиницы в Казани и Сочи уже получили такие паспорта. А к 2018 году этими документами должны обзавестись отели регионов, в которых пройдет чемпионат мира по футболу.

— Включая в проект профстандарта пункт об антитеррористической безопасности, мы следовали нормативной законодательной базе. Это общие правила, заключающиеся, например, в выявлении подозрительных лиц и в том, как поступить, если найден бесхозный чемодан, — пояснила Марианна Королева.

Она также рассказала, что в соответствии с проектом горничные четвертого уровня (начальник смены или старшая горничная) должны в обязательном порядке проходить курсы повышения квалификации. А линейным сотрудникам достаточно обучения на рабочем месте.

Ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Артем Губанов рассказал «Известиям», что профстандарт для горничных разрабатывался исходя из практики ведущих отелей.

— Большая часть сотрудников гостиниц не готова пройти независимую оценку квалификаций и нуждается в обучении на рабочих местах или в повышении квалификации. Больше всего «хромает» производительность труда. Иными словами, очень немногие умеют убирать быстро и качественно, — пояснил Артем Губанов.

Он отметил, что 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» вступает в силу с 1 января 2017 года. Оценивать компетенции сотрудников отелей будет отраслевой совет. Но по каким правилам и будет ли такая оценка обязательна — пока не определено.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь полагает, что одно из главных требований, отраженное в профстандарте, — это знание основ охраны труда и здоровья. Оно заключается в умении горничных оказать первую помощь человеку.

Среди недостатков профстандарта Галина Дехтярь называет отсутствие в документе конкретных требований к образованию горничных. Сейчас этой профессии учат в течение двух лет в колледжах. А аутсорсинговые компании проводят такую подготовку в течение трех месяцев.

— Самое главное — это обучить правилам уборки и санитарным нормам. Например, за неправильное хранение белья в бельевых отели получают штрафы, — отметила Галина Дехтярь.