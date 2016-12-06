Специалисты NASA обнаружили неполадки у марсохода Curiosity

У марсохода Curiosity возникли неполадки с буром при изъятии пород планеты. Сотрудники NASA выясняют причины поломки.

Накануне космическое агентство опубликовало сообщение о выявленной поломке в моторе, который приводит бур марсохода в действие.

Curiosity пока остановлен, чтобы исключить вибрации всех механизмов.

По словам замглавы миссии по изучению Марса Стивена Ли, сейчас инженеры проводят необходимые испытания на тестовом марсоходе на Земле, перед тем как повторить их на Марсе, передает «Федеральное агентство новостей».

Curiosity сел на поверхность Марса 6 августа 2012 года. Аппарат достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Он в два раза длиннее и более чем в пять раз тяжелее любого аппарата NASА из доставленных туда ранее.

