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Вторник,
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Первый блок АЭС «Аккую» могут ввести в эксплуатацию в 2023 году

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Первый блок АЭС «Аккую» может начать функционировать в 2023 году к 100-летию Турецкой Республики, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

Глава правительства РФ отметил, что реализация этого проекта проводилась медленнее, чем обычнее из-за ряда обстоятельств.

«Тем не менее, сегодня мы констатировали, что сейчас можно набрать обороты, чтобы как минимум первый блок атомной станции был подготовлен к пуску в эксплуатацию к 2023 году», — приводит ТАСС слова премьера.

В свою очередь Бинали Йылдырым сообщил, что власти республики будут готовы предоставить станции статус «стратегической инвестиции», а также ускорить процесс оформления лицензий, необходимых для реализации этого проекта.

В состав АЭС «Аккую» войдут четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР, мощность которых составляет 1200 МВт. Стоимость проекта составляет примерно 20 млрд долларов.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Первый блок АЭС «Аккую» могут ввести в эксплуатацию в 2023 году

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

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