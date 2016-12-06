Москва и Анкара идут на сближение

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел переговоры со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Это стало первой за несколько лет встречей глав правительств — с учетом трудного периода в двусторонних отношениях. Российский и турецкий премьеры обсудили реализацию проекта «Турецкий поток», строительство первой в Турции атомной электростанции «Аккую», а также ситуацию в Сирии. Затрагивались вопросы развития туристической отрасли, торгово-экономических связей, сотрудничество в нефтегазовой отрасли и перспективы совместных инвестиционных программ.



Новый этап

Открывая встречу, Дмитрий Медведев напомнил, что исторически между двумя странами сложились успешные торговые отношения, однако «в силу разных причин» сейчас они переживают не лучший период.



— Мы имеем возможности для того, чтобы их наращивать, реализовывать крупные совместные проекты. Их много, и задача этой встречи — придать дополнительную динамику экономическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству во всех сферах, — заявил премьер.



Турецкий премьер Бинали Йылдырым согласился с тем, что российско-турецкие отношения за последний год прошли непростой этап, однако заявил, что сейчас турецкая сторона планирует развивать двусторонние связи на стратегическом уровне.



— Это возможно. В прошлом имеются тому примеры. Турция и Россия — не только с точки зрения развития отношений между двумя странами, но и в борьбе с терроризмом и обеспечении мира — имеют большое значение как два важных государства. В торгово-экономических, культурных и других проектах мы должны продолжать наращивать темпы и наверстать потерянное время, — заявил Йылдырым.



Россия запустит «Турецкий поток» и «Аккую»



Что касается конкретных проектов, в повестке переговоров оказались, в частности, вопросы реализации проекта строительства трубопровода «Турецкий поток» и первой в Турции АЭС «Аккую».



Напомним, что турецкий парламент ратифицировал соглашение о «Турецком потоке», которое было подписано президентом Турции, непосредственно перед визитом Йылдырыма в Россию. Турецкой стороной были выданы необходимые разрешения, позволяющие осуществлять работы по проекту в зонах морской юрисдикции Турции и приступить к сооружению морского участка газопровода. В свою очередь, Анкара ждет ратификации документа по «Турецкому потоку» с российской стороны.



— У нас ратификация будет происходить в ближайшее время. Будет рассмотрение документов на заседании правительства. Очевидно, что работа после этого пойдет в плановом режиме, в том числе имею в виду обсуждение всех вопросов, связанных с продолжением строительства «Турецкого потока» в Европу, потому что проект состоит из двух ниток, — заявил российский премьер-министр.



Напомним, что в начале октября был заключен договор на прокладку двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая (суммарная мощность — 31,5 млрд куб. м) с возможностью расширения до четырех ниток на емкость 63 млрд куб. м. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.



— В любом случае уверен, что такого рода решения будут на пользу Европе, будут способствовать диверсификации маршрутов, но в то же время это не конкуренция с какими-либо другими газопроводами. У каждого есть свое место. «Турецкий поток» должен дополнить те возможности по поставкам на европейский рынок, которые уже существуют, — сказал Медведев.



Бинали Йылдырым с российским премьером согласился.



— «Поток» касается не только Турции и России. В плане энергетической безопасности он имеет огромное значение для Европы. У России и Турции создается точка для расширения стратегического партнерства. Есть еще много проектов, которые будут одновременно реализованы, — заявил турецкий премьер.



Атомную станцию «Аккую», напомнил Медведев, планируется создать по российскому проекту, включающему в себя строительство четырех энергоблоков. Проект был утвержден еще в 2010 году во время визита российского премьера в Турцию.



— По целому ряду причин он развивался медленнее, чем мы планировали, тем не менее сегодня мы констатировали, что сейчас можно набрать обороты, чтобы первый блок по атомной станции был подготовлен к пуску в эксплуатацию к 2023 году, то есть к столетию Турецкой Республики, — сказал глава российского правительства.



В свою очередь, турецкий премьер заявил, что атомной станции будет присвоен статус стратегического объекта и Турция сделает всё необходимое для его сертификации и безопасности.



Россия и Турция продолжат диалог по ситуации в Сирии



В рамках переговоров обсуждалась и текущая ситуация в Сирии. По словам Дмитрия Медведева, несмотря на то что вопросы внешней политики являются прерогативой президентов обеих стран, стороны договорились о взаимном диалоге.



— Общая нормализация ситуации в Сирии является приоритетной задачей для наших стран и безусловно пойдет на пользу всему региону, не говоря уже о самой Сирии, которая находится в очень сложном положении. В то же время мы исходим из того, что сирийское урегулирование — это прежде всего вопрос внутрисирийского диалога. Конечно, всё это должно проходить внутри тех процедур, которые предусмотрены самими сирийцами. Диалог между Российской Федерацией и Турецкой Республикой будет продолжен. Это включает в себя консультации на всех необходимых уровнях, — сказал российский премьер.



Бинали Йылдырым, в свою очередь, обозначил основные цели, стоящие перед турецкой стороной.



— Мы поддерживаем продуктивный диалог. Конечно, желаем прекращения гуманитарной катастрофы в Алеппо, чтобы эти люди имели доступ к гуманитарной помощи. Также важный вопрос — разоружение террористов. Продолжается соответствующая работа. Для беженцев, которые покинули свои страны, мы желаем создать условия для их возвращения, — сказал Йылдырым.

Причина ухудшения отношений между Турцией и Россией



Контакты России и Турции во многих сферах были прерваны после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет в небе над Сирией в ноябре 2015 года. Это происшествие повлекло за собой в том числе ряд ограничительных мер в торгово-экономических отношениях с Анкарой.



Нормализация отношений между странами началась в конце июня этого года, когда президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Звонок российского президента был ответом на письмо главы Турции, в котором тот принес извинения за сбитый российский самолет и выразил надежду на то, что отношения могут быть урегулированы.



После проведенных переговоров российскому правительству было дано поручение сформировать конкретные механизмы по восстановлению сотрудничества между странами.



Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев отметил, что на встрече премьер-министров России и Турции был особо подчеркнут стратегический характер отношений двух стран.



— У обеих сторон есть понимание, что необходимо делать для развития отношений и в каком направлении нужно двигаться. Кроме того, как мне кажется, двусторонняя встреча Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма явилась своего рода подготовительной площадкой для будущей встречи на высшем уровне, — заключил эксперт.