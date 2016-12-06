Источник: Тарасов может покинуть «Локомотив» летом

Полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов летом может покинуть клуб. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«Руководство команды обеспокоено травмой 29-летнего футболиста, полученной в матче сборной России с Турцией в сентябре, и всерьез рассматривает вопрос о расставании», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

При этом в материале отмечается, что в случае, если спортсмен быстро восстановится после травмы, ему будет предложено новое соглашение.

Собеседник агентства отмечает, что финансовые условия нового контракта в случае его подписания будут сокращены. Уточняется, что в настоящий момент Тарасов зарабатывает около €2 млн в год.

В текущем сезоне Тарасов провел три матча в премьер-лиге. «Локомотив» по итогам 17 туров РФПЛ занимает 10-е место.



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