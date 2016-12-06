В Барнауле успешно прооперировали 102-летнюю пациентку

Хирургам из Барнаула удалось провести уникальную операцию 102-летней жительнице города. Женщина поступила в Краевую клиническую больницу Барнаула с закрытым переломом плеча.

Ей поставили диагноз «закрытый перелом хирургической шейки левого плеча со смещением отломков». Для ее возраста эта травма могла стоить ей жизни. На консилиуме врачи приняли решение провести малоинвазивную операцию, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Травму женщина 1914 года рождения получила в ноябре, когда споткнулась и неудачно упала, повредив шейку плеча. Во время операции пациентке провели остеосинтез перелома гвоздем с блокированием, после операции хирурги не стали закреплять пострадавшее плечо гипсом, и она быстро пошла на поправку, сообщает телеканал «360».

В настоящее время пожилую женщину уже выписали из стационара, ее состояние оценивается как удовлетворительное.