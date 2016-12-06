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Строительство подводной части «Турецкого потока» начнется в 2017 году

Россия ратифицирует соглашение в ближайшее время

Начало строительства подводной части «Турецкого потока» по дну черноморского побережья начнется во втором полугодии 2017 года, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.  

«Сегодня мы с уверенностью говорим о том, что во второй половине 2017 года начнется строительство морского участка «Турецкого потока», и обе нитки будут введены в строй до конца 2019 года», — цитирует агентство «Прайм» заявление топ-менеджера. 

Межправительственное соглашение по проекту Россия и Турция подписали 10 октября. Соглашение предполагает строительство двух ниток газопровода — одну для поставок на турецкий рынок, другую для поставок в ЕС — по дну Черного моря. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд куб. м газа.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ во вторник.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, в свою очередь, что в ближайшее время Россия ратифицирует соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток».

Обе нитки газопровода планируется построить до декабря 2019 года.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Строительство подводной части «Турецкого потока» начнется в 2017 году

Россия ратифицирует соглашение в ближайшее время

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