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В Туле осудили организаторов сети подпольных казино

Доход от незаконной деятельности составил более 8,6 млн рублей

В Туле осудили членов преступной группы, которая организовала сеть подпольных казино. Общий доход от незаконной деятельности составил более 8 млн рублей.

Всех троих участников признали виновными в организации и проведении азартных игр. С 1 января по 29 апреля 2014 года они наладили работу сети подпольных игорных заведений. Всего в нелегальных клубах находилось 43 игровых автомата.

Общий доход от их деятельности составил 8,6 млн рублей, передает ИА TulaMedia. Организаторы нелегальных игорных клубов получили наказание в виде лишения свободы сроком до одного года семи месяцев. Отбывать его осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

В связи с мягкостью назначенного наказания государственный обвинитель намерен подать апелляцию на приговор суда.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

В Туле осудили организаторов сети подпольных казино

Доход от незаконной деятельности составил более 8,6 млн рублей

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