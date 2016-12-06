В Туле осудили организаторов сети подпольных казино

В Туле осудили членов преступной группы, которая организовала сеть подпольных казино. Общий доход от незаконной деятельности составил более 8 млн рублей.

Всех троих участников признали виновными в организации и проведении азартных игр. С 1 января по 29 апреля 2014 года они наладили работу сети подпольных игорных заведений. Всего в нелегальных клубах находилось 43 игровых автомата.



Общий доход от их деятельности составил 8,6 млн рублей, передает ИА TulaMedia. Организаторы нелегальных игорных клубов получили наказание в виде лишения свободы сроком до одного года семи месяцев. Отбывать его осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

В связи с мягкостью назначенного наказания государственный обвинитель намерен подать апелляцию на приговор суда.