Медведев сообщил о скорой ратификации проекта «Турецкий поток»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о скорой ратификации соглашения с Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток».



Такое заявление глава правительства сделал на встрече со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

«Это придает уверенность в том, что этот проект будет реализован. Мы в ближайшее время перейдем уже к ратификационным процедурам внутри РФ», — сообщил премьер.

Межправительственное соглашение по строительству «Турецкого потока» было подписано между Москвой и Анкарой 10 октября. Проект предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря, при этом мощность каждой составляет 15,75 млрд куб. м газа. Через одну нитку будут осуществляться поставки газа в Турцию, а через другую — в европейские страны.