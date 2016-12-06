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Медведев сообщил о скорой ратификации проекта «Турецкий поток»

По словам премьер-министра, российское правительство в ближайшее время перейдет к рассмотрению соответствующих документов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о скорой ратификации соглашения с Турцией по строительству газопровода «Турецкий поток».

Такое заявление глава правительства сделал на встрече со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

«Это придает уверенность в том, что этот проект будет реализован. Мы в ближайшее время перейдем уже к ратификационным процедурам внутри РФ», — сообщил премьер.

Межправительственное соглашение по строительству «Турецкого потока» было подписано между Москвой и Анкарой 10 октября. Проект предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря, при этом мощность каждой составляет 15,75 млрд куб. м газа. Через одну нитку будут осуществляться поставки газа в Турцию, а через другую — в европейские страны.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Медведев сообщил о скорой ратификации проекта «Турецкий поток»

По словам премьер-министра, российское правительство в ближайшее время перейдет к рассмотрению соответствующих документов

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