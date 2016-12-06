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Под Калининградом стая лебедей упала на АЗС

Сейчас птицы находятся в приюте, куда их отвезли защитники животных

Возле АЗС под Чернышевском Калининградской области упали несколько лебедей. Две птицы погибли, четырех удалось спасти волонтерам. Сейчас они находятся в приюте «Клюквенное».

Как рассказали Клопс.Ru в приюте, пострадавшие лебеди сейчас уже чувствуют себя хорошо, в ближайшее время их выпустят на свободу. Один лебедь уже улетел.

Эксперты говорят, что причиной падения могла стать плохая погода. Возможно, птицы врезались в световые опоры или провода. Из-за непогоды они спустились ниже к земле, и там произошло столкновение.

На одной из погибших птиц было кольцо каунасской орнитологической станции. Не исключено, что лебеди летели из Литвы и слишком устали.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Под Калининградом стая лебедей упала на АЗС

Сейчас птицы находятся в приюте, куда их отвезли защитники животных

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