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ЕС запретил ввоз птицы с Украины из-за птичьего гриппа

Вспышка заболевания зафиксирована в Херсонской области

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Евросоюз запретил импорт украинского мяса птицы из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе Украины, получено официальное уведомление о запрете на экспорт мяса птицы в ЕС со всей территории страны, а также яиц из Херсонской области в Гонконг.

Украина направила в Евросоюз подробную информацию о мерах, принятых для ликвидации заболевания, чтобы восстановить экспорт из областей, свободных от птичьего гриппа, передает «Федеральное агентство новостей».

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в селе Новоалександровка в 20 км от границы с Крымом. В селе объявлен карантин. В последний раз случаи птичьего гриппа на Украине фиксировались в 2008 году.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

ЕС запретил ввоз птицы с Украины из-за птичьего гриппа

ЕС запретил ввоз птицы с Украины из-за птичьего гриппаВспышка заболевания зафиксирована в Херсонской области

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