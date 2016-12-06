ЕС запретил ввоз птицы с Украины из-за птичьего гриппа

Евросоюз запретил импорт украинского мяса птицы из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе Украины, получено официальное уведомление о запрете на экспорт мяса птицы в ЕС со всей территории страны, а также яиц из Херсонской области в Гонконг.



Украина направила в Евросоюз подробную информацию о мерах, принятых для ликвидации заболевания, чтобы восстановить экспорт из областей, свободных от птичьего гриппа, передает «Федеральное агентство новостей».

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в селе Новоалександровка в 20 км от границы с Крымом. В селе объявлен карантин. В последний раз случаи птичьего гриппа на Украине фиксировались в 2008 году.