Ученые Алтая провели исследования в области матричной защиты веществ

Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) впервые изучили использование квантовых аттосекундных нанотехнологий, которые позволяют защитить природные материалы от воздействия экстремальных механических ударов, радиации, изменения температуры и давления.

По словам заведующего кафедрой физической и неорганической химии АлтГУ Сергея Безносюка, посредством специальной обработки аттосекундного импульса жесткого ультрафиолета или мягкого рентгена можно реализовать защитную подсистему любого вещества. Технология защиты представляет собой матричную сетку интерфейсов из активных подвижных элементов, которые способны наделять материал защитными свойствами.

«На удар извне подсистема реагирует настолько быстро, что за десятки аттосекунд, то есть 10 в минус семнадцатой секунды, успевает распределить этот удар по нанометровой площади материала, рассеяв его», — цитирует Безносюка ИА FlashSiberia.

По словам профессора, так называемая мягкая матричная система способна обезопасить материал не только при получении ударов, но и от любого другого экстремального воздействия.

Для реализации такой защиты требуется компактный импульсный аттосекундный лазер на свободных электронах, разработкой которого на сегодняшний день занимаются специалисты международного научного консорциума во Франкфурте.

Ожидается, что в ближайшее время разработки российских ученых можно будет использовать в экстремальных погодных условиях Арктики, на нефтяных шельфах, в открытом космосе, медицине, а также ядерной и водородной энергетике.