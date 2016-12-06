В 2017 году во Владивостоке будут перерабатывать орехи кешью. Производственную линию запустит один из резидентов Свободного порта — компания «Кор Индустри». Сумма вложений, которые потребуются для открытия цеха, оценивается в 5,8 млн рублей.



Деньги пойдут на покупку и монтаж необходимой техники, а также подготовку производственной площадки. Оборудование для цеха на заказ уже собирается в Китае и во Вьетнаме. Комплектующие компания намерена покупать у российских производителей.

Как сообщили РИА PrimaMedia в Корпорации по развитию Дальнего Востока, ежемесячно на производстве будут перерабатывать до 22 т кешью. Реализовывать орехи будут на внутреннем рынке.

Сообщается, что аналогов подобного производства в России пока нет. Для полного запуска проекта потребуются инвестиции в размере около 19 млн рублей. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет должен составить порядка 292,3 млн рублей.

