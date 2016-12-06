Скончался британский актер Питер Вон из «Игры престолов»

Британский актер Питер Вон, известный по своим второстепенным ролям в популярных фильмах, умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Наибольшую известность Вону принесли роли в американском драматическом телесериале в жанре фэнтези «Игра престолов», где он сыграл целителя Эймона Таргариена. Он также снимался в таких фильмах, как «Отверженные», «Идеальный муж», «Соломенные псы» и других. Всего актер проработал в театре, кино и на телевидении больше 75 лет, сообщает «Свободная пресса».

Агент актера отметил, что он ушел спокойно, в окружении родных людей.