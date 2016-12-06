«Патриотизм вырастает из уважения государства к личности...»

В Москве открылся IX Всероссийский съезд судей. В первый день работы съезда его посетил президент Владимир Путин. Глава государства предостерег судей и законодателей от несистемных изменений в правовом поле, призвав к стабильности в процессе правоприменения. Сами же судьи обсудили вопросы изменения российского судоустройства, повышение зарплат сотрудникам аппаратов и гуманизацию уголовного законодательства. После съезда президент провел встречу с главой Конституционного суда Валерием Зорькиным.

В Москве начал работу IX Всероссийский съезд судей, который собирается раз в четыре года для того, чтобы определить ключевые направления развития судебной системы.



В первый день работы (всего мероприятие продлится три дня) съезд посетил Владимир Путин. В своем приветственном слове президент подчеркнул: исполнительная и законодательная власть обязана учитывать решения судейского корпуса по совершенствованию работы судов. Глава государства также напомнил, что «наше правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро и порой несистемно, что создает немало угроз в процессе правоприменения».

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

—Уверен, что парламент с должным вниманием отнесется к вашему авторитетному мнению (судейского корпуса. — «Известия»). Стабильность и предсказуемость законов — общая для всех цель, гарантия качества национальной юрисдикции, — заявил Путин.

Гуманизация уголовного законодательства



Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, отчитываясь о проделанной за четыре года работе и намечая планы на будущее, заявил о сохранении «достаточных правовых условий для дальнейшей гуманизации уголовного законодательства».

— В суды продолжают поступать дела, не имеющие судебной перспективы, — объяснил он.

Так, например, за первые шесть месяцев текущего года в суды поступило 473 тыс. дел, из них свыше 57% относились к преступлениям небольшой тяжести, а 22% — к средней. При этом от ответственности по преступлениям небольшой тяжести суды освободили свыше 72 тыс. человек, а по совершенным впервые преступлениям средней тяжести — около 30 тыс.



Чтобы двигаться в русле дальнейшей гуманизации законодательства, Вячеслав Лебедев предложил развивать практику освобождения от уголовной ответственности путем использования мер уголовно-правового воздействия. Иными словами, гражданин не избежит наказания, однако судимость ему не грозит. Для этого, по мнению главы ВС, нужно разработать понятие уголовного проступка и мер уголовно-правового воздействия.



— Введение уголовного проступка позволит исключить некоторые составы из числа уголовно наказуемых деяний, сохранив за их совершение такие эффективные меры воздействия, как исправительные и принудительные работы, не характерные для Кодекса об административных правонарушениях, — заявил он.



Реформа судов



Озвучил Лебедев и предложение по созданию в судах общей юрисдикции пяти апелляционных и девяти кассационных судов, которые будут действовать в специальных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением.



Аналогичный подход действует в системе арбитражных судов. По мнению Лебедева, такие изменения нужны для «повышения независимости и объективности правосудия». По его словам, реализация идеи возможна за счет имеющейся в распоряжении судов материальной базы и перераспределения штатной численности судей и аппарата судов. Ранее он заявлял, что на эти цели потребуется порядка 3,8 млрд рублей.



Отмена недавних корректив



В 2013 году изменилась система оплаты труда и надбавок для судей. Тогда же с шести до десяти увеличилось число квалификационных классов судей, с которыми и увязаны надбавки к жалованью. При этом появилось правило, по которому квалификационный класс зависит от уровня суда, где работает судья. Так, например, высший класс нельзя присваивать главам областных судов и судов городов федерального значения.



Однако от этой жесткой привязки в ВС готовы отойти. По словам Лебедева, предложение об отмене ограничений по присвоению квалификационных классов в зависимости от уровня суда заслуживает внимания.



— Квалифкласс должен присваиваться исключительно по итогам аттестации судей, — заявил он.



Взаимная ответственность гражданина и государства

После выступления на съезде Владимир Путин провел отдельную встречу с членами Конституционного суда в Кремле. Она была приурочена к Дню Конституции, который отмечается 12 декабря.



Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

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Владимир Путин поблагодарил судей за работу и отметил, что их деятельность улучшает решения органов законодательной и исполнительной власти.

— Когда правительство либо отдельные министерства, ведомства принимают какие-то решения, очень часто поднимается вопрос и обсуждается, будет ли та или иная норма, которая планируется к принятию, соответствовать Конституции. Валерий Дмитриевич (председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. — «Известия») знает, я не то чтобы каждый день, но нередко звоню Валерию Дмитриевичу и спрашиваю у него, как будет смотреться та или другая норма, которая планируется к принятию либо на уровне законодателей, либо на уровне правительства, — рассказал глава государства. ​​​​​​​



Президент также обратил внимание на важность решений Конституционного суда в сфере защиты прав граждан.



— Подчеркну, что патриотизм вырастает не только из любви к Родине, но и из уважения государства к личности, к достоинству человека, из заботы граждан, с другой стороны, о своей стране, из взаимной ответственности государства и человека друг перед другом, —добавил Путин.



Конституционный суд невольно стал и участником международной политики. Зорькин рассказал, что власти Литвы, которая в этом году принимает конференцию конституционных судов, отказала российским судьям во въезде на территорию республики, аргументировав свой отказ угрозой безопасности страны.



— Извините, что, собственно, послужило поводом для такого идиотского решения? — поинтересовался президент.



Зорькин объяснил поведение литовских властей негативным отношением к вхождению Крыма в состав РФ.



— Мы исходили из того, что мы решали вопросы крымского народа, и никто не может с точки зрения устава ООН упрекнуть в некорректности нашего решения, — озвучил свою позицию председатель Конституционного суда.



По мнению Зорькина, отсутствие российских судей на конференции в Литве негативно скажется на международном имидже прибалтийского государства.

