«Патриотизм вырастает из уважения государства к личности...»

На IX Всероссийском съезде судей призвали к дальнейшей гуманизации уголовного законодательства
Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
В Москве открылся IX Всероссийский съезд судей. В первый день работы съезда его посетил президент Владимир Путин. Глава государства предостерег судей и законодателей от несистемных изменений в правовом поле, призвав к стабильности в процессе правоприменения. Сами же судьи обсудили вопросы изменения российского судоустройства, повышение зарплат сотрудникам аппаратов и гуманизацию уголовного законодательства. После съезда президент провел встречу с главой Конституционного суда Валерием Зорькиным.
В Москве начал работу IX
Всероссийский
съезд судей, который собирается раз в
четыре года для того, чтобы определить ключевые
направления развития судебной
системы.
В первый день работы (всего мероприятие продлится три дня) съезд посетил Владимир Путин. В своем приветственном слове президент подчеркнул: исполнительная и законодательная власть обязана учитывать решения судейского корпуса по совершенствованию работы судов. Глава государства также напомнил, что «наше правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро и порой несистемно, что создает немало угроз в процессе правоприменения».
Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
—Уверен, что парламент с должным вниманием отнесется к вашему авторитетному мнению (судейского корпуса. — «Известия»). Стабильность и предсказуемость законов — общая для всех цель, гарантия качества национальной юрисдикции, — заявил Путин.
Гуманизация
уголовного
законодательства
Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, отчитываясь о проделанной за четыре года работе и намечая планы на будущее, заявил о сохранении «достаточных правовых условий для дальнейшей гуманизации уголовного законодательства».
— В суды продолжают поступать дела, не имеющие судебной перспективы, — объяснил он.
Так,
например, за первые шесть месяцев текущего года в
суды поступило 473 тыс. дел, из них свыше
57% относились к преступлениям
небольшой тяжести, а
22% — к средней. При этом от ответственности по преступлениям небольшой тяжести суды освободили свыше 72 тыс. человек, а по совершенным впервые преступлениям
средней тяжести — около 30 тыс.
Чтобы двигаться в русле дальнейшей гуманизации законодательства, Вячеслав Лебедев предложил развивать практику освобождения от уголовной
ответственности путем использования
мер уголовно-правового воздействия. Иными словами, гражданин не избежит наказания, однако судимость ему не грозит. Для этого, по мнению главы ВС, нужно
разработать понятие уголовного проступка
и мер уголовно-правового воздействия.
— Введение
уголовного проступка позволит исключить
некоторые составы из числа уголовно наказуемых
деяний, сохранив за их совершение такие
эффективные меры воздействия, как
исправительные и принудительные работы,
не характерные для Кодекса
об административных правонарушениях, — заявил он.
Реформа судов
Озвучил Лебедев и предложение по созданию
в судах общей юрисдикции пяти апелляционных
и девяти кассационных судов,
которые
будут действовать в специальных округах,
не совпадающих с административно-территориальным
делением.
Аналогичный подход действует
в системе арбитражных судов. По мнению
Лебедева, такие изменения нужны для
«повышения независимости и объективности
правосудия». По его словам, реализация
идеи возможна за счет имеющейся в
распоряжении судов материальной базы
и перераспределения штатной численности
судей и аппарата судов. Ранее он заявлял,
что на эти цели потребуется порядка 3,8
млрд рублей.
Отмена
недавних корректив
В
2013
году изменилась система оплаты труда и надбавок для судей.
Тогда же с
шести до десяти
увеличилось
число квалификационных классов судей, с которыми и увязаны надбавки к
жалованью. При
этом появилось
правило, по которому квалификационный класс зависит
от уровня суда, где работает судья. Так, например, высший класс нельзя присваивать главам
областных судов и судов городов
федерального значения.
Однако
от этой жесткой привязки в ВС готовы
отойти. По словам Лебедева, предложение об отмене ограничений
по присвоению квалификационных классов в зависимости от уровня суда заслуживает внимания.
— Квалифкласс
должен присваиваться исключительно по
итогам аттестации судей, — заявил он.
Взаимная ответственность гражданина и государства
После выступления на съезде Владимир Путин провел отдельную встречу с членами Конституционного суда в Кремле. Она была приурочена к Дню Конституции, который отмечается
12 декабря.
Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
Владимир Путин поблагодарил судей за работу и отметил, что их деятельность улучшает решения органов законодательной и исполнительной власти.
— Когда правительство либо
отдельные министерства, ведомства
принимают какие-то решения, очень
часто поднимается вопрос и обсуждается,
будет ли та или иная норма, которая
планируется к принятию, соответствовать
Конституции. Валерий Дмитриевич
(председатель Конституционного
суда Валерий Зорькин. — «Известия»)
знает, я не то чтобы каждый день,
но нередко звоню Валерию Дмитриевичу
и спрашиваю у него, как будет смотреться
та или другая норма, которая планируется
к принятию либо на уровне законодателей,
либо на уровне правительства, — рассказал глава государства.
Президент также обратил
внимание на важность решений
Конституционного суда в сфере защиты
прав граждан.
— Подчеркну, что патриотизм
вырастает не только из любви к Родине,
но и из уважения государства к
личности, к достоинству человека,
из заботы граждан, с другой стороны,
о своей стране, из взаимной
ответственности государства и
человека друг перед другом, —добавил Путин.
Конституционный суд невольно
стал и участником международной
политики. Зорькин рассказал, что
власти Литвы, которая в этом году
принимает конференцию конституционных
судов, отказала российским судьям
во въезде на территорию республики, аргументировав свой отказ угрозой безопасности
страны.
— Извините, что, собственно, послужило поводом для такого
идиотского решения? — поинтересовался
президент.
Зорькин объяснил поведение
литовских властей негативным
отношением к вхождению Крыма
в состав РФ.
— Мы исходили из того, что мы
решали вопросы крымского народа, и
никто не может с точки зрения устава
ООН упрекнуть в некорректности
нашего решения, — озвучил свою позицию
председатель Конституционного суда.
По мнению Зорькина, отсутствие
российских судей на конференции в
Литве негативно скажется на международном имидже прибалтийского государства.