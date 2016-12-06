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Два ребенка в Бурятии заболели гонконгским гриппом

Заболевшие дети не были привиты

Гонконгский грипп добрался до Бурятии. В Улан-Удэ заболели дети двух и пяти лет. Оба ребенка не были привиты.

Заболевшие гриппом А дети поступили в республиканскую клиническую больницу. С 28 ноября по 4 декабря в Бурятии зарегистрировано более 1,7 тыс. случаев ОРВИ. Эпидемиологический порог в регионе не превышен.

По информации ИА UlanMedia, всего в республике вакцинацию прошли 140 тыс. детей и 197 тыс. взрослых. Это составило 100% от намеченного плана.

Сообщается, что первые случаи заболевания гриппом А в этом сезоне зафиксировали в Забайкальском крае.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Два ребенка в Бурятии заболели гонконгским гриппом

Заболевшие дети не были привиты

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