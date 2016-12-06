Два ребенка в Бурятии заболели гонконгским гриппом

Гонконгский грипп добрался до Бурятии. В Улан-Удэ заболели дети двух и пяти лет. Оба ребенка не были привиты.



Заболевшие гриппом А дети поступили в республиканскую клиническую больницу. С 28 ноября по 4 декабря в Бурятии зарегистрировано более 1,7 тыс. случаев ОРВИ. Эпидемиологический порог в регионе не превышен.



По информации ИА UlanMedia, всего в республике вакцинацию прошли 140 тыс. детей и 197 тыс. взрослых. Это составило 100% от намеченного плана.

Сообщается, что первые случаи заболевания гриппом А в этом сезоне зафиксировали в Забайкальском крае.

