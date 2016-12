Трампа возмутила стоимость нового президентского самолета

Избранный президент США Дональд Трамп возмущен стоимостью контракта на постройку нового самолета для главы государства, который ранее выиграла корпорация Boeing.

«Boeing создает новый «борт номер один» модели 747 для будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше $4 млрд. Отменить заказ», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!