Трампа возмутила стоимость нового президентского самолета

Избранный президент США Дональд Трамп возмущен стоимостью контракта на постройку нового самолета для главы государства, который ранее выиграла корпорация Boeing.

«Boeing создает новый «борт номер один» модели 747 для будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше $4 млрд. Отменить заказ», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 декабря 2016 г.

В январе текущего года компания Boeing получила контракт на разработку нового поколения самолетов для президента США на базе лайнера Boeing 747-8. Изначально предполагалось, что стоимость контракта составит порядка $3 млрд. Ожидается, что два или более новых самолета поступят в эксплуатацию примерно в 2024 году.



Сейчас избранный президент США летает на собственном Boeing 757, на фюзеляже которого написано его имя.

В мае избирательный штаб политика сообщил, что его состояние превышает $10 млрд. Свое богатство Трамп приобрел в основном за счет сделок с недвижимостью.