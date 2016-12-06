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За программы для кибератак на РФ будут лишать свободы на 10 лет

Такой срок может быть назначен, если противоправные действия повлекут за собой тяжкие последствия

Правительство РФ во вторник внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за создание программ для атак на критические информационные системы РФ.

Текст документа был опубликован в электронной базе данных Госдумы РФ.

В соответствии с положениями законопроекта создание или распространение компьютерных программ, «заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ», будет караться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет. Кроме того, виновного в подобном правонарушении смогут приговорить к пяти годам принудительных работ или лишению свободы на тот же срок.

При этом, если преступление повлечет за собой тяжкие последствия или создаст угрозу их наступления, срок лишения свободы может быть увеличен до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

За программы для кибератак на РФ будут лишать свободы на 10 лет

Такой срок может быть назначен, если противоправные действия повлекут за собой тяжкие последствия

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