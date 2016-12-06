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Глава района в ЕАО задержан по подозрению в превышении полномочий

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения

Глава Облученского района Еврейской автономии Виктор Орел задержан по подозрению в превышении полномочий. В отношении чиновника СКР возбудил уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, в 2013–2014 годах глава районной администрации и предприниматель заключили четыре контракта. Согласно его условиям бизнесмен должен был построить малоэтажные многоквартирные дома в поселке Известковый. 43 квартиры он обязался передать в муниципальную собственность.

Как пишет ИА ЕАОMedia, дома были построены в указанные сроки. При этом строители допустили многочисленные нарушения. Возведенные объекты признали аварийными из-за дефектов несущих конструкций. Виктор Орел, зная, что контракты исполняются подрядчиком с нарушениями, подписал акты приема-передачи объектов долевого строительства.

Подрядчику было перечислено более 54 млн рублей.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Глава района в ЕАО задержан по подозрению в превышении полномочий

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения

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