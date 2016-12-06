Под Тамбовом задержали мужчину, «заминировавшего» территорию ТЦ

Полицейские задержали мужчину, который сообщил по телефону о минировании четырех торговых центров в городе Рассказово. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», в ночь на 5 декабря полицейские получили сообщение о том, что в одном из торговых центров города заложена бомба. В результате инцидента правоохранители оцепили четыре торговых центра до приезда кинологов и специалистов. После осмотра зданий никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Позже полицейским удалось установить личность преступника. Им оказался 25-летний местный житель, который неоднократно совершал подобные преступления, за что был судим.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.