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Под Тамбовом задержали мужчину, «заминировавшего» территорию ТЦ

Ранее задержанный сообщил по телефону о минировании четырех торговых центров

Полицейские задержали мужчину, который сообщил по телефону о минировании четырех торговых центров в городе Рассказово. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», в ночь на 5 декабря полицейские получили сообщение о том, что в одном из торговых центров города заложена бомба. В результате инцидента правоохранители оцепили четыре торговых центра до приезда кинологов и специалистов. После осмотра зданий никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Позже полицейским удалось установить личность преступника. Им оказался 25-летний местный житель, который неоднократно совершал подобные преступления, за что был судим.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Под Тамбовом задержали мужчину, «заминировавшего» территорию ТЦ

Ранее задержанный сообщил по телефону о минировании четырех торговых центров

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