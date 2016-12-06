Восемь человек задержаны в Бельгии по делу о вербовке террористов ИГ

Сотрудники бельгийской полиции задержали восемь человек по делу о вербовке боевиков и финансировании ИГ (запрещенная в России террористическая операция). Об этом сообщила федеральная прокуратура.

Операция прошла в четырех бельгийских коммунах. В ходе обысков оружие и взрывчатка обнаружены не были, передает «РИА Новости».

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени произошли теракты. Были атакованы концертный зал «Батаклан», стадион «Стад Де Франс», кафе и рестораны. Жертвами террористов стали 130 человек, свыше 350 получили ранения.



22 марта взрывы прогремели в аэропорту Брюсселя и в вагоне метро на станции «Мальбек». Жертвами терактов стали 32 человека, пострадали более 300. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ.