«Спартак» стал самым посещаемым клубом РФПЛ с начала сезона

Московский «Спартак» стал самым посещаемым футбольным клубом с начала сезона-2016/17 — матчи команды посетили более 365 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба РФПЛ.

Второе место занял петербургский «Зенит», на матчах которого присутствовали 277 тыс. человек. На третьем месте находится московский ЦСКА, игры с участием которого посетили 238,5 тыс. болельщиков, передает «Федеральное агентство новостей».

Накануне «Спартак» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России одержал победу над казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 2:1.



По итогам 17 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает первое место турнирной таблицы РФПЛ. На второй строчке петербургский «Зенит», отстающий от московского клуба на пять очков.