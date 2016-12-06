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Вторник,
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Россия развивает отношения с Востоком и Западом

Владимир Путин встретился с премьером Турции и генеральным секретарем Совета Европы

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин провел переговоры в Кремле с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и принял генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Зарубежные политики констатировали необходимость развивать отношения с Россией.

Турецкий премьер Бинали Йылдырым прибыл в Москву для переговоров с главой правительства Дмитрием Медведевым, после которых текущее положение дел в отношениях двух стран с ним обсудил Владимир Путин.

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

- Мне приятно отметить, что мы восстанавливаем отношения практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Но в силу целого ряда обстоятельств, не будем сейчас их перечислять, все-таки у нас большое падение товарооборота. Хочу выразить надежду на то, что и в ходе вашего визита мы сможем предпринять энергичные усилия для того, чтобы переломить эту негативную ситуацию, - отметил в ходе встречи Владимир  Путин. - Прошу вас передать самый искренний привет, пожелания благополучия президенту (Реджепу Эрдогану – «Известия»). Благодарны за то, что он подписал закон о ратификации нашего соглашения по «Турецкому потоку». Это только один из крупных проектов, которые мы планируем реализовать, - напомнил президент.

После восстановления полноформатного диалога президенты России и Турции уже несколько раз встречались на различных площадках - в Санкт-Петербурге, Стамбуле. Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган общались и в рамках саммита «Большой двадцатки» в китайском Ханчжоу.

Очередные российско-турецкие переговоры на высшем уровне могут состояться уже в первой половине 2017 года.

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

С генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом Владимир Путин обсудил взаимодействие России с СЕ - история сотрудничества с этой международной организацией насчитывает уже 20 лет.

- Сейчас Европа переживает не самые простые времена, имеют место некоторые разногласия, некоторая напряженность. Я, тем не менее, рад, что в рамках Совета Европы у нас сохранился дух сотрудничества, - сказал Путин.

- Хотя все мы чувствуем на себе влияние этой напряженности, наша работа, тем не менее, продолжается, фундаментально она не пострадала, - заверил российского лидера генсек СЕ.

По словам Ягланда, взаимодействие сохраняется благодаря работе представителей России в Страсбурге. За прошедшие 20 лет Россия присоединилась к 60 соглашениям и протоколам в сфере уголовного и гражданского права, а сейчас идет работа по юридическим документам в спортивной сфере.

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Россия развивает отношения с Востоком и Западом

Россия развивает отношения с Востоком и ЗападомВладимир Путин встретился с премьером Турции и генеральным секретарем Совета Европы

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