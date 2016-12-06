За кибератаки назначат штраф до 1 млн рублей

Пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности информационной инфраструктуры РФ, внесло в Госдуму правительство. В пакете три документа: «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» и поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Подрыв безопасности информационной структуры рассматривается в качестве деяния, имеющего высокую общественную опасность, говорится в пояснительной записке к базовому законопроекту. По мнению авторов, при развитии событий по наихудшему сценарию компьютерная атака способна парализовать критическую информационную инфраструктуру государства и вызвать социальную, финансовую или экологическую катастрофу.

В пояснительной записке приводятся следующие данные: исходя из различных методик оценки, ущерб от вредоносных программ за последние годы составил от $300 млрд до $1 трлн, причем эти показатели имеют тенденцию к неуклонному росту.

Законопроект устанавливает основные принципы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, полномочия государственных органов РФ в области обеспечения безопасности критической информационной структуры, а также устанавливает права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами критической информационной инфраструктуры, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов.

Согласно предложенным поправкам штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей будет караться создание или распространение компьютерных программ, предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ РФ, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации.



Также предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет и лишение свободы на тот же срок. Если преступление повлечет тяжкие последствия или создаст угрозу их наступления, лишиться свободы можно на срок от 5 до 10 лет. Наказание за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в КИИ РФ, если он повлек причинение вреда или создал угрозу его наступления, предусмотрено в виде штрафа в размере от 1 млн до 2 млн рублей либо лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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