Шаймиев: «Если не любишь народ, нельзя становиться чиновником»

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев презентовал в Москве книгу о себе из серии «Жизнь замечательных людей», мероприятие проходило в закрытом формате.



Поздравить экс-главу республики с выходом книги приехали бывшие соратники Шаймиева, военные и журналисты: Валерий Баранов, Фарис Харисов, Николай Сванидзе, Владислав Фронин и многие другие. На презентации присутствовал и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который назвал Шаймиева бабаем (то есть дедушкой, в переводе с татарского) и подчеркнул его влияние на становление Татарстана и его развитие. Мероприятие вел заместитель премьера Татарстана и полномочный представитель республики в Москве Равиль Ахмедшин.

В ходе презентации Минтимер Шаймиев заявил, что главное в работе чиновника — это любить людей.

«Если не любишь людей, не нужно идти во власть. А еще важно — обещать только то, что сможешь выполнить. Лучше пообещать меньше, а выполнить больше, ведь если выполнишь даже немного меньше, чем обещал, то, что сделал, не зачтется», — подчеркнул первый президент Татарстана.

В книге 590 страниц, она написана журналистом Игорем Цыбульским и его татарской коллегой Нурсюей Шайдуллиной. Более 20 лет Шайдуллина занималась журналистикой, занимала пост главного советника в пресс-службе президента республики при Шаймиеве, а сейчас является помощником государственного советника Татарстана. Авторы книги также присутствовали на мероприятии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Арцева

































Биография

Минтимер Шарипович Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково в Республике Татарстан в семье потомственных крестьян. Женат, имеет двух сыновей и троих внуков. Окончил факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института. Шаймиев прошел долгий путь от обычного инженера до главы Татарстана.

22 января 2010 года Минтимер Шаймиев, более 18 лет возглавлявший Татарстан, обратился с просьбой к президенту России не рассматривать вопроса о продлении его полномочий, поскольку он «решил уступить дорогу молодым». Глава государства пошел навстречу и предложил на этот пост кандидатуру премьер-министра республики Рустама Минниханова. 4 февраля депутаты Госсовета Татарстана единогласно наделили Минниханова полномочиями президента республики.

Сейчас Шаймиев является государственным советником Татарстана, а также занимается восстановлением республиканских культурных и религиозных объектов.