МИД Литвы: судьи КС могут оспорить запрет на въезд в страну

Решение Вильнюса о включении судей Конституционного суда России в список нежелательных для въезда в Литву лиц может быть оспорено в судебном порядке. Об этом сообщил пресс-атташе главы МИД Литвы Кестутис Вашкелявичюс на встрече с журналистами во вторник.



«Решение принято с соблюдением всех предусмотренных в правовых актах норм и процедур и может быть оспорено в литовском суде», — приводит его слова ТАСС.

Вашкелявичюс добавил, что судьи КС РФ были включены в список из-за вынесенного определения по Крыму, которое, по его мнению, является «грубым нарушением международного права».

Ранее во вторник президент России Владимир Путин назвал решение властей Литвы «идиотским».



«Иногда складывается впечатление, что люди вообще свалились с другой планеты», — отметил глава государства.



Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. В Москве неоднократно подчеркивали, что процедура присоединения прошла в полном соответствии с нормами международного права.