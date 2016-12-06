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Киев подсчитал возможные потери на случай 10-дневной войны с Россией

Ранее начальник генштаба Украины заявлял об опасениях нападения РФ «отовсюду»

Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

Начальник генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко сообщил, что в стране подсчитали возможные потери на случай войны с Россией.

«По нашим расчетам и прогнозам, за 10 суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10–12 тыс. человек», — приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на «Голос Украины».

Начальник генштаба назвал число «страшным». Он также заявил, что в случае нападения Киеву необходимо будет сформировать новые военные части и развернуть дополнительные группировки войск.

Накануне Муженко заявлял об опасениях нападения России «отовсюду».

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума стал частью РФ, а также после начала военного конфликта на юго-востоке Украины. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий в Донбассе. В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений, а обвинения Киева не имеют доказательств.

На минувшей неделе Украина провела испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300 вблизи Крыма. В Министерстве иностранных дел России ситуацию назвали опасным прецедентом и провокацией. Росавиация заявила о нарушении Украиной международных соглашений.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Киев подсчитал возможные потери на случай 10-дневной войны с Россией

Киев подсчитал возможные потери на случай 10-дневной войны с РоссиейРанее начальник генштаба Украины заявлял об опасениях нападения РФ «отовсюду»

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