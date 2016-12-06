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Из-за морозов на оренбургских дорогах развернули пункты обогрева

В регионе 7 декабря ожидается сильная метель с усилением ветра

Из-за неблагоприятных погодных условий на трассах Оренбургской области развернуты три подвижных пункта обогрева. Спасатели будут дежурить на самарской, орской и уфимской трассах.

В регионе 7 декабря ожидается сильная метель. Видимость не превысит 500 м. Порывы ветра при этом могут достигать 26 м/с, передает РИА «Оренбуржье».

На внеочередном заседании комиссии областного правительства была поставлена задача усилить контроль за обстановкой на автодорогах, запретить выезды организованных групп детей за пределы населенных пунктов.

В полную готовность приведены и спасательные подразделения Оренбургской области. Они в полной мере обеспечены всей необходимой техникой и экипировкой.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Из-за морозов на оренбургских дорогах развернули пункты обогрева

В регионе 7 декабря ожидается сильная метель с усилением ветра

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