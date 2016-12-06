Военнослужащих в Ульяновске приговорили к 11 годам за сбыт наркотиков

Суд приговорил двоих военнослужащих войсковой части Ульяновска, проходивших службу по контракту, к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за сбыт наркотических средств. Об этом во вторник сообщил представитель ГСУ СК РФ.



Рядовых Максима Мирошникова и Алексея Попова признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Они проходили службу по контракту в войсковой части 73612 Ульяновска.

«Им назначены наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому», — сообщили в Следственном комитете.

Гарнизонный военный суд установил, что весной текущего года подозреваемые вступили в переписку через интернет с неустановленным лицом, от которого получили инструкции по оборудованию тайников для закладки наркотиков. Следователи проверили 500 закладок, оборудованных рядовыми, и изъяли 125 г наркотического средства.