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Военнослужащих в Ульяновске приговорили к 11 годам за сбыт наркотиков

Обвиняемые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

Суд приговорил двоих военнослужащих войсковой части Ульяновска, проходивших службу по контракту, к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за сбыт наркотических средств. Об этом во вторник сообщил представитель ГСУ СК РФ.

Рядовых Максима Мирошникова и Алексея Попова признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Они проходили службу по контракту в войсковой части 73612 Ульяновска.

«Им назначены наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому», — сообщили в Следственном комитете.

Гарнизонный военный суд установил, что весной текущего года подозреваемые вступили в переписку через интернет с неустановленным лицом, от которого получили инструкции по оборудованию тайников для закладки наркотиков. Следователи проверили 500 закладок, оборудованных рядовыми, и изъяли 125 г наркотического средства.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Военнослужащих в Ульяновске приговорили к 11 годам за сбыт наркотиков

Обвиняемые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

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