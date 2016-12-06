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Апелляция по делу Евгения Урлашова назначена на 21 декабря

Слушания пройдут в Ярославском областном суде

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Евгения Урлашова назначено на 21 декабря. Слушания пройдут в Ярославском областном суде.

Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», судебные заседания будут проходить с 21 по 23 декабря и с 26 по 28 декабря.

Напомним, ранее Кировский районный суд приговорил мэра Ярославля Евгения Урлашова к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей. Его бывшего советника Алексея Лопатина осудили на семь лет. Экс-заместитель мэра Дмитрий Донсков был признан невиновным.

Защита Урлашова и Лопатина не согласилась с приговором Кировского районного суда и обжаловала его в суде апелляционной инстанции.

Напомним, мэр Ярославля Евгений Урлашов был задержан 3 июля 2013 года. По версии следствия, в 2012–2013 годах ярославский градоначальник вымогал откат в 14 млн рублей у одного из бизнесменов за победу в конкурсах на государственные контракты. Он также получил взятку — 30 млн рублей — от другого предпринимателя. Сам Урлашов считает, что дело против него сфабриковано.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Апелляция по делу Евгения Урлашова назначена на 21 декабря

Слушания пройдут в Ярославском областном суде

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