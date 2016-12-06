Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с президентом Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по ситуации на мировом рынке нефти в контексте согласованной в рамках ОПЕК договоренности о снижении уровня добычи и предстоящей 10 декабря в Вене встречи министров энергетики стран ОПЕК и других ведущих нефтедобывающих государств», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента России.

Также сообщается, что Путин и Мадуро в ходе переговоров затронули вопросы развития стратегического двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

В материале уточняется, что переговоры прошли по инициативе венесуэльской стороны.