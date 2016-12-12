Локомотивы доедут до покупателей

Производители и эксперты ожидают существенного повышения спроса на российские локомотивы в 2017 году. Поддержку отрасли обеспечат две основные меры: запрет на продление срока службы старых локомотивов без проведения дорогостоящих процедур модернизации и повторной сертификации, а также комплексная поддержка экспорта российской продукции. Так, РЖД в новом году планируют закупить до 450 локомотивов при том, что текущий спрос на новые тепловозы в РФ составляет порядка 250–300 единиц в год.



В пресс-службе РЖД «Известиям» сообщили, что госмонополия в 2017 году планирует закупить до 450 локомотивов. «Вопрос финансирования в данный момент находится в проработке», — отметили в РЖД.



По прогнозам экспертов, внутренний спрос на тяговый подвижной состав российского производства резко возрастет в конце следующего лета. Потребность в нем возникнет в связи с вступлением в силу в августе 2017 года запрета на продление сроков службы старых локомотивов.

Такое условие предусмотрено нормами технического регламента Таможенного союза, которые должны были начать действовать в России в августе этого года, но по решению Евразийской экономической комиссии окончательный переход на единые требования был перенесен.

Обновлением своих парков займутся в первую очередь предприятия промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ).

— На сегодняшний день степень износа локомотивов ППЖТ составляет около 95%, вступление в силу запрета продления сроков их службы потребует от частных компаний в значительной степени омолодить собственные парки, — отметил главный эксперт-аналитик отдела исследований транспортного машиностроения Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Игорь Скок.

Прежде всего, по словам генерального директора Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павла Иванкина, значительно активизируется спрос на маневровые локомотивы (односекционные).

— Спрос будет на самую дефицитную номенклатуру — средне- и маломощные локомотивы. Продуктовая линейка у локомотивостроителей по этой номенклатуре очень узкая, — отметил он.

Представитель «Трансмашхолдинга» (ТМХ), крупнейшего в России производителя подвижного состава, рассказал, что износ парка тепловозов в стране оценивается на уровне 75% (то есть сейчас работает около 8 тыс. «старых» локомотивов).

— Текущий спрос на новые тепловозы в РФ составляет порядка 250–300 единиц в год, — сообщили в ТМХ.

Что касается объемов списания в ближайшие годы, то они будут зависеть от принятия документов, регулирующих условия и сроки эксплуатации локомотивов, а также требований к модернизации локомотивов и продлению срока их службы, добавили в компании.

В настоящее время в Минпромторге и Минтрансе обсуждаются механизмы господдержки по плавному и поэтапному обновлению парка локомотивов аналогично схеме по грузовым вагонам.

В числе возможных мер господдержки в ТМХ выделили, в частности, снижение налоговых платежей на новые локомотивы. Кроме того, можно предусмотреть и предоставление инвестиционной скидки — компенсации покупателям локомотивов части процентных выплат по кредитам на приобретение нового подвижного состава из госбюджета. Действенной мерой поддержки могла бы также стать утилизационная премия, полагают в ТМХ.

Следует отметить, что ожидаемое увеличение спроса на маневровые локомотивы в 2017 году будет идти параллельно с сокращением объемов производства более мощных (преимущественно двухсекционных) магистральных локомотивов. Как отмечают в ИПЕМ, это обусловлено планом РЖД оптимизировать собственный парк подвижного состава.

По словам Игоря Скока, сейчас в парке РЖД порядка 21 тыс. локомотивов, число которых должно сократиться до 17,5 тыс. Вслед за данным решением были пересмотрены и ежегодные объемы закупок, которые теперь не будут превышать 430–450 локомотивов всех видов (тогда как в предыдущие годы эти объемы находились в пределах 500–600 единиц техники).

В этом году, по данным ИПЕМ, в январе–октябре было произведено 186 секций тепловозов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В целом локомотивостроительные мощности сегодня загружены более чем на 85%, отметили в ИИЖД.

Ожидается, что дополнительный спрос на российские локомотивы будет обеспечен в будущем году и за счет экспортных поставок продукции железнодорожного машиностроения.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), за девять месяцев этого года экспорт локомотивов составил $7 млн. Поставки осуществлялись в первую очередь в Казахстан и на Украину, а также в Белоруссию, Латвию, Польшу, Литву и Монголию, сообщили в пресс-службе РЭЦ.

В ИПЕМ напоминают, что в 2017 году ожидается поставка 75 российских маневровых локомотивов производства Людиновского тепловозостроительного завода (входит в состав группы «Синара») железным дорогам Кубы.

— Следует признать, что в последнее время наметились тенденции восстановления масштабов экспорта российских локомотивов. Несмотря на девальвацию тенге, ощутимую положительную динамику продемонстрировали продажи российских локомотивов на основном зарубежном рынке — в Казахстане, — рассказал управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков.



Он также отметил перспективность выхода на рынок Ирана.

