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НАТО обеспокоено действиями сирийской армии при поддержке РФ

Североатлантический альянс призывает к политическому решению конфликта

НАТО обеспокоено действиями сирийской армии при поддержке ВКС России.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Союзники глубоко обеспокоены возобновлением боевых действий сирийским режимом при поддержке России», — цитирует его «РИА Новости».

Такую позицию генсек НАТО высказал после заседания глав МИД этой организации.

Он также добавил, что альянс призывает к политическому решению конфликта на Ближнем Востоке и прекращению насилия.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

НАТО обеспокоено действиями сирийской армии при поддержке РФ

Североатлантический альянс призывает к политическому решению конфликта

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